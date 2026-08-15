Evento recebe mais de 30 caravanas de diferentes municípios do sul e sudeste do Pará e segue até o dia 16 de agosto com programação de louvor, pregação e comunhão.

Rio Maria vive neste fim de semana um dos maiores encontros evangélicos realizados no município. Teve início na noite do dia 14 de agosto o Congresso COMADESPA 40 Anos, que neste ano traz como tema “Santidade Gera Intimidade” e reúne milhares de fiéis, pastores e lideranças religiosas.

A abertura contou com a presença de mais de 2 mil pessoas, incluindo participantes de mais de 30 caravanas vindas de diversas cidades das regiões sul e sudeste do Pará, transformando Rio Maria em ponto de encontro para membros da Assembleia de Deus e demais participantes do congresso.

O grande número de visitantes também está proporcionando uma importante movimentação na economia local. Hotéis, restaurantes, lanchonetes, postos de combustíveis e outros estabelecimentos comerciais registram aumento no fluxo de clientes durante os dias de programação, demonstrando que a realização do congresso também gera reflexos positivos para diferentes setores do município.

Para receber o público, uma ampla estrutura foi organizada ao lado da Igreja Assembleia de Deus CIADSETA, na Avenida Rio Maria, nº 849, no Centro. O espaço conta com palco, sistema de som, iluminação e praça de alimentação, oferecendo suporte para a programação e para as milhares de pessoas que participam do evento.

A programação do congresso, realizada entre os dias 14 e 16 de agosto, reúne momentos de louvor, adoração, ministração da Palavra e comunhão. Entre os participantes anunciados estão a cantora Esther Fiaux, o cantor Vitor Santana e os pregadores Pr. Marcos Melo e Pr. André Matias.

Também participam do encontro o presidente da CIADSETA, Pr. Possidônio Reis, a missionária Lucimar, o presidente da COMADESPA, Ev. José Paulo, além do pastor anfitrião Neto Ibiapino e da missionária Elma Ibiapino, juntamente com diversas lideranças religiosas de Rio Maria e de outros municípios paraenses.

Celebrando 40 anos de história da COMADESPA, o congresso fortalece os laços entre as igrejas, promove momentos de fé e confraternização e coloca Rio Maria como sede de um encontro que reúne representantes de diferentes localidades do Pará.

O evento conta com o apoio do Governo Municipal de Rio Maria, contribuindo para que o município receba com estrutura e organização as caravanas e os milhares de visitantes que participam da programação.

Com intensa participação popular já na primeira noite, a expectativa é de que o movimento continue durante todo o fim de semana, ampliando ainda mais a presença de fiéis e visitantes na cidade até o encerramento do congresso, no dia 16 de agosto. (A Notícia Portal/ Idelson Gomes)