Estado autoriza construção de duas unidades da Polícia Militar em Altamira

A governadora do Pará em exercício, Hana Ghassan, assinou nesta quarta-feira (18) a Ordem de Serviço para a construção do Comando de Policiamento Regional (CPR) VII e da 4ª Companhia Independente de Missões Especiais (Cime), da Polícia Militar, no município de Altamira.

O CPR terá auditório; alojamentos masculino e feminino, amplos e climatizados; copa; espaço para reserva de armamento e sala para o comandante. Os investimentos incluem ainda o mobiliário. Já o Cime vai dispor de alojamentos masculino e feminino climatizados; copa; reserva de armamento e sala do comandante, e também receberá mobília nova.

Mais investimentos – Durante a agenda de trabalho, a governadora em exercício também entregou as obras da unidade da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) e motocicletas, para reforçar a segurança no município. “Os desafios são gigantes como o Estado, e Altamira é muito importante. Saindo daqui, eu visitarei as obras da Policlínica, da creche do Programa ‘Creches por Todo o Pará ‘, que poderá receber 200 crianças, e ainda do Hospital Materno-Infantil. Essas são ações concretas, que melhoram a vida da população e geram emprego e renda”, ressaltou Hana Ghassan, que agradeceu à Prefeitura de Altamira pela doação do terreno onde serão construídos o CPR e o Cime.

O comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, disse que os dois quartéis são estratégicos para a política de Segurança Pública implementada pelo governo estadual em Altamira. “A gente precisa de operacionalidade, e estaremos inaugurando dois espaços que vão ajudar a aumentar a capilaridade da tropa. Isso se reflete na prestação de um serviço de excelência”, frisou o comandante-geral da corporação. (A Notícia Portal/ Agência Pará)