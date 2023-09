Está chegando a 2ª edição da maior Calourada Universitária do sul do Pará

No dia 30 de Setembro, acontece a 2ª edição da maior Calourada Universitária do sul do Pará no Parque Izidório Júnior, a partir das 21h. A atração principal, é o Dj Breno Paixão, dono do sucesso “Violino Do Desande” que possui mais de 2 Milhões de visualizações no YouTube.

Os Dj’s Eury Martins e Carlos Henrique também agitaram a noite.

Redenção vem se consolidando como um grande polo educacional com cursos que atraem universitários de vários lugares no país. A Calourada Universitária, é uma festa especial para receber os novos alunos.

O valor da portaria irá contribuir com a formatura de cinco atléticas, sendo elas:

Atlética de Direito ‘Lendários’ (FIC);

Atlética de Farmácia ‘Overdose’ (FIC);

Atlética de Medicina Veterinária ‘Devastadora’ (FIC);

Atlética de Odontologia ‘Anestésica’ (FIC);

Atlética de Direito ‘Predadora’ – (FESAR).

A realização do evento se tornou possível pela poio de empresas e pessoas públicas que investem na formação acadêmica desses alunos. Conheça os patrocinadores:

Dourado Tattoo Studio;

Bárbara Mendes Essential Oil’s;

Brutus Barbearia;

Leandro Onofre;

Gabriel Salomão;

EduCell;

FC Construtora/ Transportes Centenaro;

GM Máquinas Pesadas. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)