Redenção recebe Associação que apoiará o ciclista do município

Na última sexta- feira (7), foi iniciada a documentação para criação da Associação de Ciclismo de Redenção (ASCIRE), com nome popular Redex Bikers. O processo está em fase de conclusão, mas já conta com uma banca de diretoria com mais de 10 pessoas e o presidente da Associação Julio Machowski (43) e o vice- presidente Márcio Bispo (45).

A ASCIRE irá beneficiar todos ciclistas de Redenção, com descontos em lojas do ramo de ciclismo e em eventos da região e entre outros benefícios. Os associados pagarão uma taxa, ainda não definida, e terá direito a camisa da associação e uma carteirinha de associado.

O objetivo central da ASCIRE é organizar o esporte na área de ciclismo em Redenção, assim agregando todos os grupos que há na cidade e ter uma representatividade jurídica para assim buscar benefícios para esporte como pistas e ciclovias.

A associação será aberta para qualquer ciclista que queira se associar, sendo assim sem fins lucrativos somente em prol de ajudar e apoiar os ciclistas de Redenção.

