Fisiculturistas do Pará conquistam títulos em competição nacional

Os fisiculturistas paraenses Igor Farias, Thaynara Morais, Sueli Melo e Roberto Costa retornaram ao Pará depois de representar o Estado no Ângela Borges Fitness Cup, evento realizado no último final de semana, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eles trouxeram troféus e medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugar conquistados na competição. Para participação na copa de fisiculturismo, que reuniu competidores do Paraguai, Argentina, Rússia, Honduras e Colômbia, os atletas e o técnico Rosivan Monteiro contaram com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

Competindo em três categorias, Roberto Costa foi campeão na etapa clássico/master e na clássico/physique e o 3˚ colocado na clássico. Thaynara foi vice-campeã na categoria welness. “Foi um sonho participar do Ângela Cup e trazer o título para o estado do Pará”, disse a fisiculturista.

“É gratificante competir com os melhores. Sinto que estou com o dever cumprido e para isso, o apoio da Seel foi fundamental para realizar o sonho de representar o Pará nessa competição” – Igor Farias, competidor.

Para o técnico e presidente da Federação Paraense de Fisiculturismo, Rosivan Monteiro, o resultado foi excelente. “Levamos os melhores atletas de fisiculturismo do Estado. Todos foram campeões paraenses de 2019 em suas respectivas categorias, o que lhes garantiu vaga para participar do Ângela Cup. Por isso, esperávamos excelentes resultados. Por equipe, ficamos na quinta colocação”, afirmou o técnico.

“Nossa missão é apoiar o esporte paraense em diversas modalidades e quando vemos os atletas apoiados pela secretaria participando de eventos nacionais e internacionais percebemos que estamos cumprindo devidamente nosso papel institucional”, afirmou o titular da Seel, Arlindo Silva. Agência Pará