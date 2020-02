CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Campeonato começará dia 7 de março

A bola voltará a rolar em Conceição do Araguaia a partir do 7 dia de março, com o início do Campeonato Conceicionense, principal competição entre os clubes da cidade centenária. Este ano a disputa terá a participação de oito equipes e se estenderá até o mês de maio. Os jogos do torneio serão as terças e quintas, às 19h, e aos sábados, às 16h e 18h30, no Carecão, com portões abertos.

Durante assembleia, envolvendo a diretoria da Liga Esportiva de Conceição do Araguaia (LECA) e representantes dos clubes, foi definido o regulamento da competição. A primeira fase será disputada no sistema de pontos corridos e em turno único. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais. Os vencedores decidirão o título. A final do campeonato está prevista para o dia 18 de maio.

Abertura: Ponte Preta x Alacilandia será o jogo de abertura da competição, dia 7 de março, às 16h, no Carecão. Delmiro Silva