Esporte: Michel ‘Demolidor’ Pereira bate um papo com a gente hoje terça-feira (06) às 19:00h.

Michel Pereira fez sua estreia no UFC em 18 de maio de 2019 no UFC Fight Night: dos Anjos vs Lee. Nesse evento lutou contra Danny Roberts e venceu por nocaute no primeiro round. A vitória lhe rendeu seu primeiro bônus de “Performance da Noite”.

Com apelido de “paraense voador”, Michel é muito conhecido por seu estilo único. Joelhadas, chutes rodados, tapas, acrobacias, tudo isso faz parte do seu “show” no cage. Bem como seu jeito descontraído durante a luta.

Michel “Demolidor” Pereira é um dos brasileiros que integram o estrelas do card do UFC 264, que acontece no dia 10 de julho, em Las Vegas. Protagonista de verdadeiros shows desde que estreou no Ultimate, o paraense tem como objetivo mostrar que pode chegar longe na divisão dos meio-médios (até 77,1 kg) da organização.

A entrevista com o Michel ‘Demolidor’ Pereira será ao vivo às 19:00h no nosso canal do Youtube, Facebook e Instagram. Aguardamos nossos seguidores e leitores para um bate papo com esse estrela do MMA Mundial.