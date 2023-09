Escola Professor Pardal é arrombada e saqueada em Xinguara

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professor Pardal, em Xinguara, no sul do Pará, foi arrombada e saqueada. Ainda não se sabe exatamente em que dia criminosos entraram no local, mas a suspeita é de que tenha ocorrido durante o final de semana. Ao chegarem á unidade de ensino, a bagunça deixada pelos criminosos foi encontrada.

Devido ao crime, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira (25), para que a direção da escola e a prefeitura possam tomar providências e avaliar os estragos. Em nota enviada ao Fato Regional, a Polícia Civil informou que até as 11h ainda não havia registro da ocorrência.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). Se a informação for mais urgente, o ideal é ligar para o 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.(A Notícia Portal/ Da Redação do Fato Regional)