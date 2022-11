Escalação da Seleção: com Vini Junior e Paquetá, Brasil terá time inédito na estreia da Copa

A seleção brasileira terá uma escalação inédita para a estreia na Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.

O técnico Tite optou por escalar Vini Junior como titular da ponta esquerda do ataque e deslocar Lucas Paquetá para o meio de campo, ao lado de Casemiro. Assim, Fred começará no banco de reservas. A formação foi testada nos treinos de segunda e terça-feira, aos quais a imprensa não teve acesso.

A escalação contempla quatro atacantes, sendo que Neymar desempenha um papel de mais criação, tendo liberdade para recuar e ajudar a preparar as jogadas. Sem a bola, o camisa 10 tem menos obrigações defensivas.

Se não ocorrer nenhuma surpresa de última hora, o Brasil irá a campo contra a Sérvia com: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.

Por Bruno Cassucci, Cahê Mota e Raphael Zarko (G1)