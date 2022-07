Equipe do Corpo de Bombeiros de Redenção faz buscas por mulher desaparecida em São Félix do Xingu

Na manhã desta segunda-feira (18), uma equipe do corpo de bombeiros preparada para fazer incursões na floresta, do município de Redenção, se dirigiu até o município de São Félix do Xingu, para ajudar nas buscas de uma senhora desaparecida na mata. Isabel Silva tem alzheimer e desapareceu no último sábado (16), por volta das 14h. A família relata que Isabel saiu de casa sem que ninguém percebesse. A mesma saiu por uma estrada vicinal, próximo a Vila Cascalheira. A família registrou boletim de ocorrência na comarca de São Félix do Xingu no domingo (17). Assim que o Corpo de Bombeiros em Redenção recebeu a ocorrência a equipe foi direcionada para o local. (A Notícia Portal)