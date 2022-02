Equatorial emitirá nota fiscal eletrônica na conta de energia dos paraenses a partir desta terça (08)

A partir do dia 08 de fevereiro, os clientes da Equatorial Pará vão perceber algumas alterações na conta de energia. Essas alterações têm como objetivo continuar cumprindo com as informações regulatórias e fiscais, que são itens obrigatórios a serem apresentados nas contas de energia de todo o Brasil.

Essas mudanças ocorrerão de maneira gradativa, ou seja, alguns clientes vão receber logo no início de fevereiro e outros posteriormente. Aos poucos, ao longo do ano, todos os clientes passarão a receber a conta com as novas informações.

NF3e – A principal alteração na conta de energia é a entrada da Nota Fiscal Eletrônica – NF3e, que será percebida na parte superior da conta, logo abaixo dos dados do cliente, com um QR CODE que informa a data e o horário em que as informações sobre os valores da conta do cliente são repassadas à Secretária de Estado da Fazenda – SEFAZ.

Ao lado desse QR Code, ficarão todas as informações fiscais, como a data de emissão, endereço eletrônico para consulta da chave de acesso. Essas informações foram inclusas na conta para dar mais agilidade e segurança ao processo de emissão da nota fiscal legal de pagamento junto à SEFAZ.

Com essa mudança, a fatura de energia passa a ser um documento com validade jurídica garantida pela assinatura digital da empresa, simplificando as obrigações dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento da emissão em tempo real pelo Fisco e cliente, garantindo mais segurança nos aspectos fiscais.

De acordo com o Gerente de Relacionamento com Clientes da Equatorial Pará, Gilliard Oliveira, o boleto terá outras alterações que vão beneficiar o cliente no que diz respeito à detalhes de informação. “Para melhorar a visualização sobre a tarifa e tributos no documento, os itens de faturamento serão expostos na vertical, onde estarão mais detalhadas as informações sobre tributos pagos na conta de energia”, explica o Gerente.

QR CODE para pagamento via PIX continua na parte inferior da conta

Vale ressaltar que a nova conta de energia já inclui desde o mês de setembro de 2021 a possibilidade de pagamento via PIX, por meio de disponibilização de um QR CODE na parte inferior da conta, próximo ao código de barras para pagamento. Portanto, haverá dois QR CODES na conta: o da parte superior é exclusivamente para acesso à nota fiscal, e o da parte inferior é para pagamento via PIX.

O PIX Equatorial é uma modalidade que oferece mais praticidade, conforto e comodidade aos clientes, pois permite que o cliente pague suas contas sem sair de casa, a qualquer hora do dia, nos sete dias da semana, inclusive feriados. A novidade contribui para facilitar a vida dos clientes que buscam mais praticidade em seus pagamentos. O PIX é um sistema de transações do Banco Central, que permite a realização de operações entre bancos de forma gratuita, instantânea e todos os dias da semana.

Vale ressaltar que as faturas continuam disponibilizando o código de barras e a linha digitável, oferecendo ao todo, três opções para que o cliente possa pagar a conta.

(Com informações da Ascom/Equatorial Pará)