Enem 2023: resultados são divulgados nesta terça e geram expectativas em estudantes

Estudantes de todo o País aguardam pelo resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que sai nesta terça-feira (16), segundo previsão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na Página do Participante. O Enem é o principal vestibular do Brasil por servir como porta de entrada para as principais universidades públicas e particulares do país.

Com a divulgação dos resultados, a expectativa é de que as universidades do Pará comecem a se movimentar para soltar os resultados dos seus processos seletivos 2024.

Vagas no ParáA partir da divulgação dos resultados do Enem, espera-se que as instituições de ensino superior divulguem os listões de aprovados para as 18.572 vagas ofertadas. Entre elas estão a Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade do Estado do Pará (Uepa), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o Instituto Federal do Pará (IFPA).A previsão de divulgação dos resultados da Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade do Estado do Pará (UEPA) é entre os dias 24 e 31 de janeiro. A edição 2023 do Enem contou com mais de 3,9 milhões de inscritos. Desse número, 1,2 milhão não realizaram a prova. As notas do Enem podem ser aplicadas também no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o País com base na nota do Enem.A Uepa oferta 3.586 vagas em cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia. Porém, ainda não há definição de data de divulgação do resultado do Prosel 2024.

Para 2024, Ufopa ofertará um total de 1.642 vagas, nas modalidades de licenciaturas e bacharelados interdisciplinar e profissional, por meio de três processos seletivos diferentes: Regular, Indígena e Quilombola. O resultado sairá em abril.Pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) 2024, ao todo a Unifesspa oferta 1360 vagas, distribuídas em cinco campi. O resultado deve sair até 22 de fevereiro.Para cursos superiores, o IFPA oferta 2100 vagas para 16 campi. A data dos resultados só será marcada dois dias após o resultado do Enem 2023.O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro e o espelho das redações será disponibilizado em 90 dias, após a divulgação dos resultados. (A Notícia Portal/ O Liberal)