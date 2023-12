Em 2023, Programa Sua Casa terá 20 mil famílias beneficiadas em todo o Pará

O programa Sua Casa, que oferece de forma totalmente gratuita, cheques no valor de até R$ 21 mil para a construção, reconstrução e ampliação de moradias de famílias em situação de vulnerabilidade social, beneficiou, somente em 2023, mais de 20 mil famílias com a 1° etapa do projeto. Com este resultado, o Sua Casa supera a meta estipulada no planejamento estratégico programado para o ano, proporcionando a melhoria da qualidade de vida da população do Estado.

“De forma prática, o ‘Sua Casa’ atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza, vítimas de sinistro, como incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc. O programa atende também idosos, famílias de pessoas com deficiência, entre outros critérios técnicos”, explicou o presidente da Companhia de Habitação do Pará, Luis André.

Já na 2° etapa, mais de 10 mil famílias foram contempladas. No total, foram investidos R$ 255 milhões para a aquisição de material e apoio ao pagamento da mão de obra em 12 regiões de integração do Pará.

“Esse crédito veio em boa hora. Ajudará na reforma da minha casa, que está com as paredes infiltradas e faltando reboco. Foi uma grande benção na minha vida”, contou a diarista, moradora de Belém, Daiana Lorena Oliveira.

Conforme a base de dados da Cohab, as mulheres representam 75,3% de todos os beneficiados neste ano. Entre elas está a dona de casa Maria Raimunda Pinheiro, moradora do bairro Projeto de Deus, no município de Melgaço, localizado no município do Marajó. “Meu sonho é aprontar minha casa e eu tenho fé em Deus que vou realizar esse sonho. Quero reformar minha casa e fazer de alvenaria”, ressaltou.

Sobre o Sua Casa

Destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, o programa de governo Sua Casa foi criado pelo governador do estado do Pará, Helder Barbalho, por meio de decreto 8.967 de 30 de dezembro de 2019.

Serviço: Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400 ou realizar a inscrição no prédio da Cohab, na Passagem Gama Malcher, 361, bairro Souza, Belém. (A Notícia Portal/ Agência Pará)