Pré-candidata Laane Lucena lidera pesquisa para a Prefeitura de Piçarra

Se as eleições municipais fossem hoje, a pré-candidata Laane Barros Lucena seria eleita prefeita de Piçarra com 51,3% das intenções de voto. Em segundo lugar viria Ricardo Barros, com 34,2%. É o que aponta pesquisa realizada nos dias 18 e 19 de junho, pelo Instituto Skala. 13,4% dos entrevistados disseram ainda não saber em quem votariam e 1,1% responderam que não votariam em nenhum dos dois candidatos. Foram ouvidos 285 eleitores do município, com idade mínima de 16 anos, de todos os níveis de escolaridade e pertencentes a todas as classes econômicas.

Esse é o resultado da pesquisa estimulada, quando o entrevistador oferece ao eleitor uma relação com os nomes dos pré-candidatos. Na espontânea, quando o entrevistado não dispõe de uma lista de nomes dos postulantes, Laane Lucena também tem a preferência da maioria, com 21,3%. Depois vêm Ricardo Barros, com 13,3%, e Islany, com 0,4%. 65% não opinaram.

Os pesquisadores perguntaram ainda: “Desses dois pré-candidatos a prefeito de Piçarra, em qual deles você não votaria de jeito nenhum?”. Ricardo Barros teve a maior rejeição, com o percentual de 11,9%, e Laane Lucena, 11,5%. 74,9% dos entrevistados responderam que não rejeitariam nenhum dos dois, e 1,7% não opinaram.

A pesquisa quis saber ainda se o eleitor votaria num candidato indicado e apoiado pelo prefeito Wagne Machado e 68,6% disseram que sim, votariam; 21,3% não votariam; e 10,1% disseram não saber.

A mesma pesquisa mediu a aprovação da administração do prefeito Wagne Costa Machado, já em seu segundo mandato. 88,2% aprovam; 7,7% desaprovam; 4,1% não souberam responder.

Os pesquisadores também quiseram saber como os entrevistados avaliam a administração de Wagne Machado. 24,4% disseram que é ótima; 51,2% classificaram como boa; 19,9% consideraram regular; 1,4% julgaram ruim; e 3,1% acharam péssima.

A pesquisa também mediu a satisfação da população quanto ao Governo Helder Barbalho: 41,5% aprovam, 38,3% desaprovam; e 20,2% não souberam responder. A mesma avaliação foi feita em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro: 60,6% aprovam; 25,8% desaprovam; e 13,6% não souberam responder.

A pesquisa foi encomendada pela empresa Moreira & Noleto Ltda., está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) com o número 06234/2020, apresentando grau de confiabilidade de 95% e margem de erro de 3,5% para mais ou para menos.

(Zé Dudu)