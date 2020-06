EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os membros da comissão organizadora para a constituição da COOPERATIVA DE CARNES NOBRES DO SUL DO PARÁ – COOPERFORTE , convocam para Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Constituição a ser realizada no próximo dia 16 de Junho de 2020, no endereço localizado na Rua Inglaterra, s/n, condomínio Park das Nações, Quadra: 21, Lote: 3, CEP: 68.557-694, na cidade de Xinguara – PA, segundo andar do prédio sede da Evolução Contabilidade, com 1ª convocação às 08:30, – com 2/3 (dois terços), em 2ª convocação às 09:30 – com metade mais um dos cooperados e, em 3ª convocação às 10:30 com pelo ao menos 10 cooperados, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO

I – Análise e aprovação do Estatuto Social;

II – Eleição e posse dos Membros do Conselho de Administração/Diretoria;

III – Eleição e posse dos Membros do Conselho Fiscal;

IV – Deliberação sobre a fixação do valor de remuneração na forma de pró-labore e/ou cédula de presença ou de participação aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

V – Outros assuntos de interesse social.

Xinguara – PA, 06 de Junho de 2020.

Organização de Constituição da Cooperativa: