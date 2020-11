FALCÃO MINERADORA LTDA.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

OTACÍLIO DE ARAUJO COSTA, sócio e administrador da FALCÃO MINERADORA LTDA. (“FALCÃO MINERADORA”), convoca todos os sócios para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 07/12/2020, na sala de reuniões do Atrium Hotel, localizado na Av. José Carrion, n. 420, Centro, Redenção, às 10 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do capital social, em primeira convocação; e às 10h30 horas, em segunda convocação, com a presença de qualquer percentual do capital social; para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

1 – Deliberação sobre a cessão de direitos minerários objeto dos processos ANM 850.179/2002, 850.180/2002 E 850.209/2002 (“Direitos Minerários”) conforme notificação da HM do Brasil Mineração Ltda (“HM DO BRASIL”) de 05/11/2020 E Contrato de Cessão de Direitos Minerários firmado entre Falcão Mineradora e HM do Brasil em 18/12/2013, bem como sobre a condução do processo judicial existente entre a Falcão Mineradora e HM do Brasil, em curso na 14ª Vara Cível de Belo Horizonte / MG, sob o n. 5144071-71.2018.8.13.0024;

2 – Contabilidade e situação do balanço patrimonial da Falcão Mineradora, incluindo, mas não se limitando, o seu potencial reflexo na obtenção dos documentos exigidos em lei para a cessão dos Direitos Minerários e posterior requerimento de lavra a serem apresentados neles;

3 – Administração da sociedade;

4 – Deliberação sobre integralização e aumento do capital social;

5 – Deliberação sobre os atos e documentos necessários para requerimento de lavra nos Direitos Minerários;

6 – Outros assuntos de interesse social.

Redenção/PA, 25 de novembro de 2020.

OTACÍLIO DE ARAUJO COSTA