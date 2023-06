EDITAL DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

TRC Agroflorestal LTDA

A empresa TRC Agroflorestal LTDA, com sede na Rodovia BR 158, km 698 Sentido Sul, s/n, Zona Rural no município de Santa Maria das Barreiras – PA, inscrita no CNPJ 06.697.090/0038-90, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMMAS, a Licença de Instalação – LI nº 000000124 com validade até 19/05/2027, Processo nº 20231508308000000124, para atividade de indústria madeireira, tipologia de desdobro de madeira em tora para madeira serrada/laminada/faqueada.