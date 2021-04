EDITAIS DE COMUNICAÇÃO – COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE MINÉRIOS DO SUL DO PARÁ

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE MINÉRIOS DO SUL DO PARÁ – COPNERIOS – COPNERIOS. CNPJ 07.715.130/0001-50, torna público que requereu ao Núcleo Regional de Gestão e Regularidade Ambiental – NURE, Redenção, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará – SEMAS, a Licença de Operação (LO) para atividade de Permissão de Lavra Garimpeira-PLG, Processo ANM: 850.974-2020, a ser instalada na zona rural do município Santa Maria das Barreiras (PA).

O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA PA nº 117/2014 (anexos) “0506 – Permissão de Lavra Garimpeira”.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE MINÉRIOS DO SUL DO PARÁ – COPNERIOS – COPNERIOS. CNPJ 07.715.130/0001-50, torna público que requereu ao Núcleo Regional de Gestão e Regularidade Ambiental – NURE, Redenção, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará – SEMAS, a Licença de Operação (LO) para atividade de Permissão de Lavra Garimpeira-PLG, Processo ANM: 850.975-2020, a ser instalada na zona rural do município Santa Maria das Barreiras (PA).

O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA PA nº 117/2014 (anexos) “0506 – Permissão de Lavra Garimpeira”.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE MINÉRIOS DO SUL DO PARÁ – COPNERIOS – COPNERIOS. CNPJ 07.715.130/0001-50, torna público que requereu ao Núcleo Regional de Gestão e Regularidade Ambiental – NURE, Redenção, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará – SEMAS, a Licença de Operação (LO) para atividade de Permissão de Lavra Garimpeira-PLG, Processo ANM: 850.203-2020, a ser instalada na zona rural dos municípios de Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras (PA).

O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA PA nº 117/2014 (anexos) “0506 – Permissão de Lavra Garimpeira”.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

A COOPERATIVA DOS EXTRATORES DE MINÉRIOS DO SUL DO PARÁ – COPNERIOS – COPNERIOS. CNPJ 07.715.130/0001-50, torna público que requereu ao Núcleo Regional de Gestão e Regularidade Ambiental – NURE, Redenção, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará – SEMAS a Licença de Operação (LO) para atividade de Permissão de Lavra Garimpeira-PLG, Processo ANM: 850.683-2020, a ser instalada na zona rural do município Santa Maria das Barreiras (PA).

O empreendimento se enquadra na classificação da resolução do COEMA PA nº 117/2014 (anexos) “0506 – Permissão de Lavra Garimpeira”.