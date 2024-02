Dia Internacional da Internet Segura: Pará teve mais de 7 crimes cibernéticos por dia em 2023

O Pará testemunhou um aumento significativo nas ocorrências de crimes cibernéticos em 2023, com dados da Polícia Civil do Pará (PCPA) apontando um total de 2.600 casos ao longo do ano. Esse registro representa uma média de 7,1 ocorrências por dia no estado, destacando a crescente ameaça digital enfrentada pela população.

Essa realidade ganha destaque nesta terça-feira (6), marcando o Dia Internacional da Internet Segura no Brasil. A data visa sensibilizar tanto instituições quanto usuários sobre a importância de promover o uso seguro e consciente de dispositivos eletrônicos, em meio a um cenário marcado por golpes virtuais que afetam diariamente os internautas paraenses.

De acordo com a delegada Thiciane Maia, da Diretoria Estadual de Combate à Crimes Cibernéticos (DECCC) da PC, os principais tipos de crimes registrados incluem o golpe do falso parente, falsa compra (como o golpe do leilão e falsos intermediários), além de invasões de contas em redes sociais e aplicativos bancários. Essas práticas geralmente envolvem ações que levam as vítimas a erros, resultando em prejuízos que variam desde a perda de perfis em redes sociais até danos financeiros.

Para prevenir tais incidentes, a delegada enfatiza a importância de utilizar medidas de segurança oferecidas pelos aplicativos, como a autenticação de dois fatores. Além disso, ela alerta para a cautela durante compras online, destacando a necessidade de verificar a veracidade dos sites e desconfiar de ofertas muito vantajosas ou solicitações de transferências urgentes.

A PCPA busca não apenas reprimir grupos criminosos envolvidos em golpes virtuais, mas também promover ações preventivas, incluindo a atuação interestadual para coibir tais atividades. Além disso, a delegada destaca a importância de conscientizar a população sobre práticas criminosas menos conhecidas, como a divulgação não autorizada de conteúdo íntimo, visando proteger ainda mais os cidadãos paraenses contra ameaças online. (A Notícia Portal com informações de O Liberal)