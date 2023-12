Deputado Celso Sabino Retorna ao Ministério do Turismo Após Licença para Emendas Orçamentárias

O deputado federal paraense Celso Sabino, membro do partido União Brasil, reassumiu sua posição no Ministério do Turismo, conforme anunciado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (4). Sabino havia solicitado uma exoneração temporária ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), com o objetivo de dedicar-se à elaboração de emendas parlamentares para o orçamento de 2024.

Essa prática é comum quando parlamentares são nomeados para cargos executivos, como ministros ou secretários, exigindo que deixem temporariamente seus postos legislativos, que são então ocupados por suplentes.

A renomeação de Celso Sabino foi efetuada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que exerce interinamente a presidência enquanto Luiz Inácio Lula da Silva participa da COP-28 em Dubai. Com essa movimentação, o ministro interino do Turismo, Carlos Henrique Menezes Sobral, retorna às suas funções originais na Secretaria de Sustentabilidade, Desenvolvimento Territorial e Infraestrutura dentro do próprio ministério.

Esse tipo de reacomodação é uma prática observada em diversos momentos da política brasileira, onde outros ministros de governos anteriores também realizaram manobras semelhantes, reassumindo seus cargos após períodos específicos de afastamento. (A Notícia Portal com informações de Fato Regional)