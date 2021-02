Delegado da Polícia Civil de Redenção recebe alta de hospital no Rio de Janeiro

O delegado da Polícia Civil Luiz Antônio Ferreira recebeu alta do Hospital Pan Americano do Rio de Janeiro (RJ) nesta quarta-feira (10) após ter ficado oito meses internado por complicações em seu estado de saúde decorrentes do contágio com o vírus da Covid-19.

Apesar de ter passado por momentos difíceis com a internação, em uma nota expedida pelo próprio delegado é possível notar o otimismo e a gratidão que ele tem por ter vencido essa batalha, e afirmou também que a próxima fase de sua recuperação será a prática de muita fisioterapia.

NOTA NA INTEGRA: “Hoje 10/02/2021, é um dia muito especial é maravilhoso para mim, pois graças em primeiro lugar ao DEUS do impossível, médico dos médicos e Grande Arquiteto do Universo, aos competentes profissionais e colaboradores do Hospital Pan Americano na cidade do Rio de Janeiro, a minha família (Minha esposa Ana Maria, minha irmãs Ana Paula e Maria Angélica, minha mãe Helia, meu pai Antônio “in memorian”, e meus filhos Maria Antônia, Luiz Guilherme e Pedro Lucas, minha grande amiga Fran), ao Dr Moraes Presidente da Adepol e Maria José Presidente do Sindelp, Sr Pimentel, Presidente do Sindpol, aos vários colegas e amigos da PC/PA e da PM/PA, pessoas amigas e solidárias da população de Redenção, Pau Darco, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Srtª Maria das Barreiras e região do Araguaia paraense e de todo Pará que entraram em uma imensa corrente de orações pela recuperação da minha saúde frente à covid-18, e hoje após 08 oito meses de internação estou recebendo alta hospitalar. Muito obrigado DEUS amado tenho certeza que o senhor me deste uma nova oportunidade de vida com a operação de um MILAGRE DIVINO no meu caso mostrando a todos e especialmente a mim o tão grande e a sua misericórdia. Agora é FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA!”, delegado Luiz Antônio.

O Delegado foi assunto de grande repercussão entre os policiais da região sul do estado quando foi exonerado de seu cargo pelo Governo do Pará no dia 15 de Julho de 2020, data em que já havia sido internado devido às complicações da Covid-19. A portaria da exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

A situação foi denunciada pela Associação e Sindicatos dos Delegados de Polícia do Pará (Assindelp), que emitiu nota de repudio à atitude do governo estadual, e, após tamanha repercussão negativa a Polícia Civil, por meio de nota, informou que sua exoneração seria revogada.

O Delegado Luiz Antônio mora em Redenção há 21 anos, e esta na Policia Civil do Pará há 19, já passou pelas delegacias da própria cidade e também de Pau D’Arco, Rio Maria, Xinguara e Santana do Araguaia. Assumiu como superintendente Regional de Polícia Civil do Araguaia Paraense no dia 22 de janeiro de 2019, cargo que já exerceu antes, de 2003 a 2007 e de 2008 a 2010. (da redação)