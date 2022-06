CUMARU DO NORTE: Falta de transporte escolar resulta na morte trágica de criança de 9 anos

Sem transporte escolar, na última sexta-feira (27) às 11h30min, Fernando Salomão de Lima de 9 anos, repetindo a rotina de todos os dias – saiu de sua casa montado em um cavalo para ir até a escola, que fica a cerca de 5 km de sua residência, na zona rural do município de Cumaru do Norte, mais especificamente na colônia 490 – região da Serra Azul.

Lamentavelmente horas depois sua família foi informada de que o menor havia sido morto de forma trágica. Fernando caiu do cavalo e suas mãos ficaram presas a uma corda, amarrada a sela do cavalo que correu por muito tempo passando por um pedral, um córrego e por pedaços de pau jogados na estrada.

Colonos que residem na região, perceberam o cavalo correndo, arrastando algo e viram que era Fernando, que já estava sem vida. O Cavalo só parou quando o corpo da criança enganchou em um pau. O corpo ficou totalmente mutilado. Ao longo do caminho foram encontrados o calçado e a mochila de material escolar da criança.

INDIGNAÇÃO: A morte de Fernando causou muita comoção e indignação, pelo fato dos moradores da região já vir a muito tempo pedindo ao prefeito de Cumaru do Norte, Célio Marcos “Nego” (MDB) que disponibilize transporte escolar para a região. As crianças da localidade vão a escola a pé, de moto ou a cavalo e os acidentes acontecem constantemente com as crianças.

Nossa reportagem tentou falar com o prefeito Célio Marcos (MDB), mas não obteve êxito. (Portal a Notícia – da Redação)