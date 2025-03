Cumaru do Norte em destaque no cenário político!

O prefeito Nego (Célio Marcos Cordeiro) foi eleito nesta manhã o novo presidente da AMAT (Associação dos Municípios do Araguaia Tocantins) para o biênio 2025/2027!

Nego, que foi reeleito com a maior votação proporcional do estado do Pará nas eleições do ano passado e um dos mais bem votados de todo o Brasil, agora assume a presidência da AMAT, mostrando que a articulação política nas esferas estadual e federal é resultado de uma gestão séria e transformadora.

Com essa nova posição, Nego fortalece a influência de Cumaru do Norte, que vem se destacando como uma das maiores referências políticas do estado. (impulso notícias)