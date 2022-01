Criminosos explodem carro forte no Pará

Uma quadrilha explodiu um carro-forte em uma tentativa de roubo nesta terça-feira (4) na BR-308 entre as cidades de Bragança e Augusto Corrêa, no Nordeste do Pará. Os criminosos fugiram sem levar nada e não há informações sobre feridos.

Policiais estão realizando buscas por suspeitos e até a tarde desta quarta, nenhum deles havia sido detido. A Polícia Civil não informou quantos suspeitos são procurados, nem detalhou como ocorreu o ataque. No entanto, após explodir o carro-forte, os criminosos não conseguiram acessar o conteúdo do cofre e fugiram. O Grupamento Tático Operacional (GTO) da Polícia Militar e a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da Polícia Civil estão envolvidos em ações na região para tentar encontrar os suspeitos. (Com informações: G1 Pará)