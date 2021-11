Criança coloca cabeça para fora de ônibus e morre ao bater em retrovisor de caminhão em Santana do Araguaia

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão boiadeiro, resultou na morte de uma menina de 7 anos no município de Santana do Araguaia, no sul do Pará, no último dia 4 de novembro. Segundo informações, Kemylle Laryssa de Souza Cândido, estava no ônibus que se chocou com um caminhão em uma estrada vicinal. Testemunhas contam que a criança estava na janela do veículo e viajava com parte do corpo pra fora no momento do impacto. A criança foi atingida pelo retrovisor do caminhão.

De acordo com a polícia, o ônibus é alugado e confirmou que não havia monitor acompanhando as crianças. Além disso, as autoridades contam que o motorista do ônibus não era habilitado para conduzir o veículo.

Segundo a polícia, há um inquérito instaurado e uma investigação instaurada na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para apurar o que teria ocasionado o acidente.

Com relação a falta da presença de monitores nos ônibus a Secretaria de Educação informou que irá contratar ainda nessa semana 55 pessoas para a função.

(Com informações Roma News)