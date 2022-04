Corpos de terceirizados da Equatorial são achados no Pará

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) confirmou que os corpos de Gutemar Pereira e Jaime Moura, funcionários da empresa Dínamo, que presta serviços para a Equatorial, concessionária de Energia no Estado do Pará, foram encontrados nesta sexta-feira (29). Os trabalhadores estavam desaparecidos desde o último dia 13 de Abril.

Segundo a polícia, os corpos dos eletricistas foram encontrados em uma fazenda em Rio Maria, a 270km do centro de Marabá, no Sudeste do Pará. Equipes de peritos e remoção já se deslocaram para o local.

Os funcionários Gutemar e Jaime estavam desaparecidos desde a última quarta-feira (13), quando saíram da cidade de Rio Maria, com destino a região de Bannach, para realizar trabalhos de fiscalização na rede de energia. Os eletricistas residiam na cidade de Redenção, e eram funcionários da Dínamo, que também tem sede instalada no município. Eles atuavam na fiscalização de desvio de energia.

Como os dois funcionários não retornaram na data prevista, colaboradores da empresa iniciaram o trabalho de rastreamento do tablet e do veículo da empresa em que os trabalhadores estavam.

Com isso, encontraram a viatura abandonada na estrada que dá acesso à cidade de Bannach, aproximadamente a 30km da Rodovia BR- 155. Foram encontrados no veículo, pertences dos trabalhadores. Mas, o que chamou mais atenção foram marcas de projéteis na lateral do veículo.

A Polícia Militar foi acionada e deu início às investigações no desaparecimento, que hoje, teve um desfecho trágico.

Fonte: DOL