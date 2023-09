Corpo sem identificação é encontrado em Redenção

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado em Redenção, no sul do Pará, nesta segunda-feira (18). O achado foi no setor Barreirão. É a segunda morte no setor em menos de 10 dias. No dia 10 de setembro, um homem identificado como “Loirão” foi morto a tiros nesse local.

O corpo encontrado nesta segunda-feira ainda não foi identificado, como confirmou a Polícia Civil nesta terça-feira (19), em nota ao Fato Regional, diferente do que várias pessoas diziam, que seria um homem conhecido como “Neguim da Funerária” — que por sinal está vivo e bem.

Também ainda não há confirmação de como o homem desconhecido morreu, devido ao estado avançado de decomposição. Ele foi encaminhado para Marabá, onde passará por exames mais avançados para determinar a causa da morte. O caso segue em investigação pela Polícia Civil de Redenção.

(A Notícia Portal/Da Redação do Fato Regional)