Corpo é encontrado no Rio Parauapebas

O cadáver de um homem ainda não identificado foi encontrado na tarde desta segunda-feira (25), no Rio Parauapebas, à altura do Pedral do Adalto, na Vicinal Beira Rio, no Projeto de Assentamento Araçatuba.

Conforme informações da Polícia Militar de Parauapebas, não foi possível identificar visualmente se o homem foi vítima de homicídio ou afogamento, tendo em vista que o corpo estava dentro d’água.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirá-lo do rio e o cadáver foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para a realização de necropsia que deverá apontar a causa da morte. O caso foi registrado pela Polícia Civil, que deverá investigá-lo.

(Com informações Correio de Carajás)