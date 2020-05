Serviço de Vans está parado nas rodovias do sul do Pará e Detran inicia bloqueio das vias

O tráfego de vans de passageiros nos municípios do sul do Pará parou na manhã desta quinta-feira (30), e somente retorna com as atividades normais na terça-feira (5) pela manhã.

Além da paralisação das vans, o Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN), inicia ‘Operação Trabalhador’ nas vias a partir desta quinta-feira (30). Em virtude de mais um feriado prolongado e em cumprimento ao Decreto Governamental n°609, que proíbe viagens intermunicipais durante os feriados para evitar avanço do vírus Covid-19.

A operação acontecerá no período do dia 30 de abril á 04 de maio. Mais de 200 agentes de fiscalização estarão distribuídos nos 21 municípios do Estado. A finalidade é dar seguimento ás medidas de prevenção do Coronavírus.