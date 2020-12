Bolsonaro promete assinar nesta terça MP de R$20 bilhões para compra de vacinas

Em Brasília, durante uma conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou a liberação de R$ 20 bilhões para vacinas e disse que as pessoas terão que assinar termo de responsabilidade para tomar o imunizante contra o novo coronavírus.

“Devo assinar nesta terça-feira a Medida Provisória de R$ 20 bilhões para comprar vacinas. Talvez, terça-feira. E detalhe, vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade, porque a Pfizer, por exemplo, é bem clara no contrato: ‘nós não nos responsabilizamos por efeitos colaterais’. Tem gente que quer tomar, então tome. A responsabilidade é sua. Quer tomar, toma. Se der algum problema por aí… Espero que não dê”, disse Bolsonaro a apoiadores.

“Para quem está bem fisicamente, não tem que ter muita preocupação. A nossa preocupação é com o idoso, com quem tem doença, com o pessoal que é gordinho…”, completou o presidente. (Fonte: UOL)