COOTRASULPA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

A COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS SUL PARAENSE LTDA – COOTRANSULPA, com sede nesta cidade de Redenção – PA na Av. Alceu Veronese S/N (Rodoviária), – Setor Alto Paraná -, inscrita no CNPJ sob o nº 06.292.761/0001-40, neste ato por seu presidente DEUZIMAR DE SOUZA GUIDA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa e fulcro nos artigos 23, 27, 39, ´b´ e ´d´ e seguintes CONVOCA todos os membros cooperantes para uma assembleia geral ordinária, a realizar-se no dia 02 (DOIS) DE MAIO (05) DE 2021, no prédio da Escola Tancredo Neves situado na Av. Alceu Veroneze nº 765 – Setor Alto Paraná – Redenção – PA, em primeira convocação às 08:30hs; em segunda convocação às 09:30hs e em terceira e última convocação às 10:30hs. Na Ordem do Dia dos trabalhos a Assembléia deliberará sobre a Prestação de Contas e Eleição e Posse dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal, aquele com mandado de 02 anos e este, com mandato de 01 ano, devendo findar a eleição às 12:00hs. O resultado das reuniões preparatórias, que serão realizadas em Conceição, Redenção e Santana do Araguaia será divulgado na Assembleia. Para fins de atendimento formal do Estatuto, informa que a Cooperativa é composta de 77 (SETENTA E SETE) membros, devendo o Conselho Fiscal nomear os membros do Comitê de Eleição, com o fim de recepção das candidaturas e demais obrigações. E, para que chegue ao conhecimento de todos, especialmente aos membros cooperantes e, de futuro não se possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afixado nas dependências da sede da cooperativa e publicado em jornal de circulação local.

Redenção – PA, 14 de ABRIL de 2021.

DEUZIMAR DE SOUZA GUIDA

Presidente