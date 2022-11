Conselho de mulheres empreendedoras de Redenção realiza encontro

Recém criado em Redenção, o Conselho das Mulheres Empreendedoras e da Cultura (CMEC), realizou na noite desta quinta, (17) no auditório do SEBRAE em Redenção, o primeiro encontro da entidade denominado de ‘Talk Delas’, com o objetivo de motivar e orientar mulheres a empreender.

Durante o encontro com a presença de dezenas de convidadas, foi apresentada a diretoria do Conselho e foi amplamente explicado sobre os objetivos da nova entidade – além de sorteio de prêmios. A cabeleireira e empresária “Jô Cabeleireira” foi a palestrante da noite. Ela compartilhou suas experiências e principais desafios ao longo de 20 anos no mercado. “Essas iniciativas impulsionam a economia e dá mais dignidade as mulheres, amei a ideia”, disse Jô

Para Auriceia Araújo, presidente do Conselho, a meta é tornar as mulheres mais úteis na sociedade empreendedora, recrutando associadas e lançando no mercado. “Vamos promover treinamentos, cursos, eventos e acesso a créditos; vamos estimular o espírito empreendedor entre as mulheres”, Explicou Auricéia.

A diretoria do CMEC tem a seguinte composição: Presidente, Auriceia Araújo; Vice-Presidente, Karine Ribeiro; Diretora Secretária, Fabiana Inácio; Diretora administrativa e financeira, Ludimila de Oliveira; Diretora de capacitação e expansão, Lucilene Cardoso; Diretora de eventos, comunicação e marketing, Gardeny Santos; Diretora de responsabilidade social, Jessyca Lucena; 1ª Suplente, Maysa Remidio; 2ª suplente, Mônica Santos e 3ª suplente, Vera Lúcia Mota. (A Notícia portal – Lourivan Gomes / da redação)