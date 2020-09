Redenção: Prefeitura de Redenção vai realizar Concurso Público em dezembro

O Prefeito de Redenção Marcelo Borges, assinou o edital do concurso público para preenchimento de vagas na administração pública municipal. As vagas são para os níveis, superior, médio e fundamental. O Instituto Bezerra Nelson Ltda, será o responsável pela aplicação das provas que vão acontecer no mês de outubro. O Edital contendo todos os cargos, salários e outras informações sobre o certame será publicado no próximo dia 05 de outubro de 2020. As provas estão prevista para acontecer nos dias 21 e 22 de dezembro de 2020. A taxa de inscrição para o nível fundamental incompleto será de R$ 45,00, nível médio completo R$ 55,00 e nível Superior Completo o valor será de R$ 70,00. O extrato do edital foi assinado pelo prefeito Marcelo Borges, nessa sexta-feira (18). De acordo com a comissão organizadora do certame serão ofertadas mais de mil e quinhentas vagas para todas as áreas da administração pública municipal. A Secretaria Municipal de Educação, será a pasta que mais vai ofertar vagas.

(Dinho Santos)