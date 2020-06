Morre Sr.Onofre, proprietário de restaurante pioneiro de Redenção

Ele foi um dos pioneiros no ramo de alimentação em Redenção, um dos responsáveis por transformar o município de Redenção em polo gastronômico. Onofre Fernandes faleceu na madrugada de quinta-feira (25) aos 81 anos no Hospital Regional onde respirava com ajuda de aparelhos devido estar com covid-19.

Nos anos 90 com o restaurante Batidão na Av. Santa Tereza, ele fez história e transformou seu restaurante no principal ponto de encontro das famílias redencenses. Com seu jeito simples e cativante, colecionou muitos amigos, entre eles fazendeiros, políticos e até o mais simples cidadãos.

Há 12 anos Onofre administrava seu restaurante e pizzaria Don Onofre. O empresário deixou a esposa Dona Irene, e o casal não teve filhos.

(Maurício Bonoli)