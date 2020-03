Abre inscrições para Concurso Público em Xinguara-PA 2020

Na noite da última segunda-feira (20-03-2020) deu início ao período de inscrição do concurso público da Prefeitura Municipal de Xinguara-PA. O mesmo se estende até às 23h59min do dia 05 de abril de 2020. A execução do Concurso Público será da responsabilidade técnica e operacional do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO – IDIB, as inscrições serão efetuadas pela internet no site www.idib.org.br.

Serão ofertadas mais de 350 vagas nos mais variados cargos entre ensino fundamental, médio e superior. Salários vão desde R$ 1.056,78 para Auxiliar Administrativo até R$ 4.772,07 para Professor de Educação Física.

Confira os demais cargos e salários acessando o site da inscrição www.idib.org.br. O valor das inscrições estão R$ 70,00 – 100,00 – 130,00 para fundamental, médio e superior respectivamente. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de Xinguara, no Estado do Pará, com data prevista para o dia 10 de maio de 2020. Local e Horário serão divulgados na internet no site da banca.

ÚLTIMO CONCURSO XINGUARA – PA

O último processo de seleção, realizado pela Prefeitura de Xinguara, no Estado do Pará, foi realizado em 2009, promovido pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP.

Foram ofertadas na ocasião 1.239 vagas com oportunidades para profissionais de diversos níveis de escolaridade.

O MUNICÍPIO

Xinguara é um município brasileiro, localizado na região Norte do país, no estado do Pará. Sua população, segundo estimativa do IBGE, em 2019, era de 44.751 habitantes.

O turismo no município se dá por conta das suas belezas naturais, com a presença da Praia do Pontão, localizada no Distrito de São José do Araguaia, distante 115 km da sede do município. A praia encanta pelo charme das águas do Araguaia, um dos mais belos rios que cortam o território paraense.

A cidade de Xinguara é conhecida como Capital da carne bovina do sul do Pará. Com informações de Mateus Bruno da Redação