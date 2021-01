Concurso da Polícia Civil do Pará não será adiado

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que o cronograma referente ao concurso da Polícia Civil permanecerá conforme o que já foi divulgado anteriormente e não será adiada. As provas para delegado estão previstas para o dia 21 de março; já para escrivão, investigador e papiloscopista, para o dia 28 do referido mês.

“O concurso já conta com mais de 135 mil inscritos, e o andamento do processo para a realização do concurso manifesta a nossa prioridade pelo ingresso de mais servidores por meio de concursos, e a Seplad trabalha sem medir esforços, além de cumprir todos os cronogramas de forma transparente”, ressaltou Thainná Alencar, secretária adjunta de gestão de pessoas da Seplad.

A Seplad reiterou que todas as informações sobre o andamento do certame serão divulgadas em suas redes sociais e no site institutoaocp.org.br. As inscrições podem feitas até o dia 4 de fevereiro. (Delmiro Silva, do An10, com informações da Seplad)