Conceição do Araguaia será uma grande produtora de níquel no País

. O Projeto Araguaia, se encontra em estágio avançado com obras prestes a serem iniciadas. Está com o empreendimento 100% licenciado e com recursos garantidos. A expectativa é que as obras sejam concluídas em meados de 2024. Com os impostos da mineração, Conceição do Araguaia se tornará uma potente cidade na região sul do Pará.

Serão produzidas 14.500 toneladas de níquel por ano (na primeira etapa, com potencial de expansão para duplicar o montante) para abastecer o mercado de aço inoxidável. O volume gerará fluxos de caixa livres pós-tributos de US$ 2,4 bilhões, considerando apenas a fase 1, com preço de US$ 16.400 por tonelada.

Além disso, o projeto utilizará uma tecnologia de processo comprovadamente de baixo risco, denominada calcinador rotativo e forno elétrico (RKEF). Em operação em mais de 40 minas em todo o mundo, o modelo responde por uma parcela significativa do níquel produzido anualmente. A vida útil inicial da mina é de 28 anos. (A Notícia Portal / com informações blog Edmar Brito)