Conceição do Araguaia: PF apreende carretas com 75 toneladas de resíduos de cassiterita

A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (9) que apreendeu três carretas com aproximadamente 75 toneladas de resíduos do minério cassiterita no Pará.

A apreensão foi em Conceição do Araguaia, na divisa com o estado do Tocantins, onde fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) fizeram a abordagem na noite de terça (6).

Segundo a PF, havia suspeita de inautenticidade das informações que constavam nos documentos de transporte do minério. Depois disso, a PF foi acionada.

Os fiscais também suspeitavam de que a carga dos veículos não se tratava de rejeito e sim do próprio minério de cassiterita, que atualmente vale cerca de U$S 25 dólares o quilo.

As apurações apontavam que a carga pode não ter origem integral na área da Permissão de Lavra Garimpeira, apontada nos documentos apresentados, motivando a apreensão dos veículos e das cargas.

A PF disse que vai instaurar um inquérito para apuração dos possíveis crimes de falsidade ideológica e usurpação de bens da União. Os veículos e as cargas estão à disposição da Justiça Federal. (A Notícia Portal/ G1 Pará)