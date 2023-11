CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Homem é preso em flagrante desmanchando moto roubada

Um homem foi preso em flagrante enquanto desmanchava uma motocicleta com registro de furto/roubo. A Polícia Militar chegou ao suspeito após uma denúncia anônima. A prisão ocorreu no bairro Geovamira, em Conceição do Araguaia, sul do Pará. As informações foram divulgadas pelo 22º Batalhão da Polícia Militar nesta segunda-feira (27).

A Polícia Militar informou que a guarnição de patrulhamento recebeu uma denúncia anônima informando que um cidadão estava desmontando uma moto em sua residência no bairro Geovamira, periferia da cidade.

Foram feitas diligências no perímetro, sendo localizado o jovem, que estava em posse da motocicleta Honda Titan, com registro de furto/roubo na cidade de Redenção, cerca de 100 km de Conceição do Araguaia. A moto estava toda desmontada.

Conforme os procedimentos legais, o suspeito e as peças da moto foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia para os procedimentos cabíveis.

Ainda conforme os policiais militares, não foi necessário o uso de algemas no acusado, pois ele não ofereceu resistência. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)