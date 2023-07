Conceição do Araguaia : Arma de fogo, munições, drogas e dinheiro são apreendidos pela PC

Após receber denúncia anônima sobre uma residência que estava sendo usada como ponto de venda de drogas, uma equipe da Polícia Civil de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, foi a campo e conseguiu localizar a casa.

No imóvel os Policiais Civis encontraram uma arma de fogo, várias munições, dois celulares, uma balança de precisão, R$-59,00 em dinheiro, um pacote de maconha e outro de Crack.

O dono da casa não foi localizado, mais já foi identificado e está sendo procurado. (A Notícia Portal/ Luiz Pereira)