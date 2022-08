CONCEICÃO DO ARAGUAIA: Adolescente de 15 anos é assassinado com seis tiros

Um adolescente de 15 anos foi assassinado em Conceição do Araguaia, o crime ocorreu na manhã desta última terça-feira, frente a sua residência. A vítima foi identificada sendo Paulo Hernandes.

De acordo com informações, Paulo estava saindo para a escola, quando foi abordado por dois homens ainda não identificados. Sacaram uma arma de fogo e disparou pelo menos seis disparos contra a vítima, que morreu no local.

Após os disparos os criminosos tomaram rumo ignorado. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, fez todos os levantamentos, até a chegada da Polícia Civil, com os agentes funerários.

A Polícia Militar, fez rondas nas proximidades, a fim de localizar os criminosos, porém não obtiveram êxito De acordo com informações, na hora do crime, os pais do adolescente estavam trabalhando na empresa que pertencia a família, quando foram avisados por um conhecido.

O local ficou tomado de pessoas que conheciam o adolescente. A morte do adolescente ainda é um mistério, e intriga as autoridades policiais.

Testemunhas relataram que o adolescente tinha uma vida tranquila, era trabalhador e ajudava o pai na empresa e dedicava a vida nos estudos.

Durante a tarde desta última terça-feira (16), a Polícia Civil ouviu testemunhas, bem como familiar da vítima. Até o fechamento da reportagem, ninguém havia sido preso. (A Notícia Portal / com informações de Fala Sério Canaã)