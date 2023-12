COMUNIDADE DE RIO MARIA EXPRESSA APOIO ÀS AUTORIDADES LOCAIS EM CARTA ABERTA

Rio Maria, PA – 11 de Dezembro de 2023 – Uma carta de apoio e reconhecimento às autoridades de Rio Maria endereçada ao Juiz de Direito, ao Promotor de Justiça e aos Policiais Militares de Rio Maria foi protocolada hoje em diversas instituições, incluindo o Fórum de Rio Maria, o Ministério Público Estadual, e a Polícia Militar. Este gesto simboliza o apreço e a confiança da comunidade nas autoridades Judiciais e Policiais Militares de Rio Maria.

A carta, datada de 8 de dezembro de 2023, é uma resposta coletiva as recentes representações administrativas realizada pelo Sr. José Ferreira Costa, conhecido como Juca Américo em desfavor das autoridades locais.

Inicialmente, as manifestações de Juca Américo eram pacíficas, focadas no descontentamento com o terminal rodoviário na Praça Silvia Emído Lobo. Contudo, suas ações escalaram para protestos que causaram transtornos e ameaçaram a segurança pública na BR 155.

Embora reconhecendo o direito fundamental à manifestação, a carta destaca a importância de não comprometer a segurança e integridade dos cidadãos. O documento não busca julgar o mérito dos protestos de Juca Américo, mas sim, enfatizar a necessidade de equilibrar a liberdade de expressão com a ordem pública e a segurança.

Os signatários da carta incluem diversas organizações de prestígio em Rio Maria, como a Associação Comercial, a Câmara Municipal, o Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o SINTEPP, a Associação de Moradores do Bairro Cascalheira, Associação Comunitária de Comunicação de Rio Maria (Rádio Berokan FM), o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes, o Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos, o Abrigo São José, o SINDSAÚDE e o Conselho Municipal de Saúde.

A carta representa um marco na história da comunidade de Rio Maria, reiterando o respeito e a confiança nas autoridades locais. Os membros da comunidade expressam seu apoio contínuo ao Juiz de Direito, ao Promotor de Justiça e aos policiais militares, reconhecendo seu trabalho árduo e dedicado em prol da justiça e da segurança pública.

Este ato de apoio coletivo é um lembrete vital da importância da colaboração e do diálogo entre a comunidade e as autoridades para manter a harmonia e a segurança em Rio Maria