Colisão entre van e caminhão deixa sete mortos no Pará

Um grave acidente registrado no município de Aurora do Pará, região nordeste do estado, deixou pelo menos 10 pessoas gravemente feridas por volta de 5h30 desta terça-feira (28).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre uma van de transporte de passageiros e um caminhão no km 255 da rodovia BR-010. Algumas vítimas ficaram presas nas ferragens.

Ainda segundo a PRF, o caminhão que colidiu com a van estava transportando latas de tinta. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram até o local do acidente para prestar socorro às vítimas.

O agente da Polícia Rodoviária Federal, Salim Junes, confirmou a nossa equipe de reportagem que sete pessoas morreram no acidente, seis eram passageiros da van e a sétima vitima era esposa do motorista do caminhão. Outras quatro pessoas tiveram ferimentos graves.

As pessoas feridas foram encaminhadas para a Unidade de Saúde do município.

Uma equipe da PRF fez os primeiros procedimentos no local do acidente e irá confeccionar o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT). A partir desse documento, serão analisados os vestígios deixados no local do acidente, afim de entender a dinâmica da colisão e assim estabelecer as causas.

Durante os procedimentos, pelo caminhão conter solventes orgânicos inflamáveis, foi necessário realizar a interdição da via nos dois sentidos para a retirada dos veículos, o que gerou um engarrafamento de cerca de 05 km. A pista foi liberada nos dois sentidos por volta das 11h00.

As vítimas foram identificadas como Anderson Gomes Moreira, Edgar Junior Machado Nunes, Manoel Nazareno da Silva Oliveira, Denilson da Costa Oliveira, Ellen Trindade Perez e Danielly Costa de Oliveira. A sétima vítima fatal ainda não foi identificada.