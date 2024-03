CNH Pai’D´Égua: inscrição para carteira de motorista gratuita no sul do Pará começa em 24 de junho com 7 mil vagas

A nova edição do programa CNH Pai D’Égua, do Governo do Pará, tem as inscrições divididas por etapas, que seguem um cronograma para cada região. Os interessados que moram nos 15 municípios da região Sul do Pará (Região de Integração do Araguaia), só poderão começar a se inscrever no dia 24 de junho. Das 60 mil vagas, foram destinadas 7 mil na terceira e última etapa, que tem como referências as cidades de Redenção, Marabá e Parauapebas.

arauapebas” que estão incluídos os 15 municípios do sul do Pará, a Região de Integração do Araguaia. No entanto, o deputado Torrinho Torres e a vereadora Adriana Torres estão tentando articular uma maior estrutura e qualidade de atendimento para São Félix do Xingu, que é apontado como polo de atendimento, para quando a etapa chegar no município.

Água Azul do Norte

Bannach

Conceição do Araguaia (polo de atendimento)

Cumaru do Norte

Floresta do Araguaia

Ourilândia do Norte (polo de atendimento)

Pau D’Arco

Redenção (polo de atendimento)

Rio Maria

Santa Maria das Barreiras

Santana do Araguaia (polo de atendimento)

São Félix do Xingu (polo de atendimento)

Sapucaia

Tucumã (polo de atendimento)

Xinguara (polo de atendimento)

Para participar, o candidato precisa ter 18 anos, ensino fundamental completo e estar com inscrição regular no CadÚnico. Os interessados terão garantidos os atendimentos para primeira habilitação, mudança e adição de categoria. Os contemplados no programa poderão fazer todo o processo de habilitação, desde a realização dos exames médicos, práticos e aulas nas autoescolas. Tudo gratuito.

As inscrições na terceira e última etapa do CNH Pai D’Égua vão de 24 de junho a 3 de julho. A lista dos aprovados deve ser divulgada no dia 19 de julho. A entrega dos passaportes será de 29 de julho a 7 de agosto. As matrículas serão de 12 de agosto a 21 de agosto.

Quem quiser participar, precisa ficar atento ao calendário de inscrição previsto no edital e cada etapa prevista no edital. As inscrições devem ser feitas de forma on-line pelo site cnhpd.detran.pa.gov.br. O programa foi criado em 2021, com oferta inicial de 10 mil vagas. Na segunda edição, o Governo do Pará aumentou em 500% o número de pessoas que poderão ser beneficiadas.

(A Notícia Portal/Da Redação do Fato Regional)