CIÚMES: Homem mata mulher a golpes de faca

Uma mulher identificada até o momento apenas como “Pedrica” morreu esfaqueada após agredir um homem durante uma briga supostamente motivada por ciúmes. O caso ocorreu na noite de quarta-feira (10), nas imediações do Terminal Rodoviário de Redenção, no sul do Pará. Enciumada da sua companheira após ver um homem conversando com ela, Pedrica o agrediu com um pau. Ele, por sua vez, se vingou golpeando a vítima com uma faca.

Conforme testemunhas, o homem atacado por Pedrica é conhecido como Jânio e estaria “assediando” a companheira dela. A mulher então o atacou com pauladas no rosto e na cabeça. Ele sofreu escoriações, mas se armou com uma faca e correu atrás da mulher até alcançá-la e golpear a vítima diversas vezes. Pedrica foi atingida no corpo, ficando gravemente e morreu no local.

Após a briga que culminou com o assassinato da mulher, uma guarnição da Polícia Militar do 7º Batalhão Araguaia foi acionada e capturou o acusado, que foi localizado em um hotel próximo ao local do crime. No momento da prisão ele confessou o crime e revelou ter jogado a faca no telhado do hotel. O mesmo foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde se encontra recluso à disposição da justiça.

Outro assassinato foi registrado em Redenção, também na noite de quarta-feira (10). Higo Ferreira Matos, de 25 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na cabeça, na rua Noel Rosa, no setor Planalto II. Os policiais encontraram o corpo do rapaz caído na rua ao lado de um muro. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Redenção, que deverá instaurar inquérito para investigar o crime.

(Com informações Delmiro Silva – Correio de Carajás)