Círio 2021 tem programação alterada pelo bem-estar da população

A maior festa religiosa do país vem aí. A programação do Círio 2021 foi modificada devido à pandemia do novo coronavírus.

Observações da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA), Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) foram consideradas em consenso geral pelos Padres Barnabitas, Diretoria da Festa de Nazaré e Arquidiocese de Belém. O objetivo é oferecer uma programação cautelosa, segura, zelando pela saúde e bem-estar da população.

Na Basílica Santuário de Nazaré, as normas de segurança serão aplicadas com ainda mais atenção.

Seguindo as orientações da SESMA, SESPA, MPPA e Vigilância Sanitária, para acesso a igreja será exigida a cobertura vacinal completa mediante a apresentação da Carteira de Vacinação ou pelo aplicativo Conecte SUS (com apresentação de RG). A medida inclui membros do clero, profissionais de imprensa, Diretoria da Festa de Nazaré e Guarda de Nazaré, além dos fiéis. Dentro do templo, deve-se respeitar o distanciamento de 1,5 metro, aplicação de álcool em gel, aferição de temperatura e uso de máscara.

Confira as mudanças:

08/10 – Missa do Traslado Ananindeua – Marituba, 6h.

Saída do traslado, às 7h, com estimativa de 4h de duração e retorno para Belém.

09/10 – Pregação às 10h30, com Bispo Auxiliar Dom Antônio de Assis Ribeiro

Às 11h30, a tradicional descida da Imagem Original do Glória

16h30 – primeira homenagem da Esquadrilha de Fumaça da Força Área Brasileira

18h – Missa alusiva à Trasladação no Colégio Gentil Bittencourt (fechada ao público) com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Basílica Santuário de Nazaré, TV Círio e Fundação Nazaré. Após, Live de Decoração da Berlinda (fechada ao público) com transmissão ao vivo pelos mesmos meios. Participação especial da cantora Adriana Arydes e outras atrações.

10/10 – Missa do Círio na Catedral de Belém, às 7h, com segunda homenagem da Esquadrilha de Fumaça. Em seguida, sobrevoo de helicóptero da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

12h: Missa Solene na Basílica Santuário de Nazaré

11-23/10 – Exposição da Berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Praça Santuário

Projeto Luz que nos guia: imagem luminosa de Nossa Senhora de Nazaré com cerca de 10m; túnel luminoso, no piso gravuras de cartazes e mantos de círios passados.

24/10 – Missa de encerramento e vídeo mapping contemplando toda a fachada da Basílica Santuário de Nazaré, incluindo a residência oficial dos Padres Barnabitas, seguida de fogos de artifícios.

25/10 – Retorno da Imagem Original ao Glória e missa alusiva ao Recírio, às 7h, sem procissão.

(Com informações Ascom Basílica Santuário de Nazaré)