Xinguara instala Cabines de Desinfecção no combate ao coronavírus

Como mais uma medida preventiva para evitar a disseminação do coronavírus, a Prefeitura de Xinguara, no sudeste do Pará, instalou Cabines de Desinfecção em pontos estratégicos da cidade. As unidades foram instaladas nas entradas da UPA e do Hospital Municipal (HMX) e na Praça Vitória Régia.

Segundo a prefeitura, as cabines funcionam com acionamento automático e utilizam bicos com pulverização precisa para criar uma atmosfera repleta de microgotas de solução desinfetante com alta eficiência na eliminação do vírus.

Na tarde de terça-feira (05) a Secretaria de Saúde de Xinguara confirmou mais um caso de Covid-19 no município. A paciente é um jovem de 19 anos, que relatou viagem recente a Belém. Ela está em isolamento domiciliar.

Dois casos suspeitos também foram registrados e aguardam o resultado do exame em isolamento domiciliar. Outros três continuam internados no HMX, estáveis.

O município agora tem 14 casos confirmados de Covid-19, com cinco recuperados, seis em isolamento domiciliar, dois internados na UTI, no Hospital Regional de Redenção, em estado grave, e um óbito.

Equipes do Comitê Epidemiológico monitoram ainda 31 pessoas. Os monitorados são aqueles que tiveram alguma ligação com casos confirmados de Covid-19.

Além do coronavírus, o município ainda enfrenta infecção por dengue. Só ontem, segundo a Secretaria de Saúde, foram diagnosticados 10 casos da doença.

Por isso, o governo reforça a importância da população também manter os casos preventivos contra a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue e outras doenças, como Zika Vírus e Chikungunya.

(Tina Santos)