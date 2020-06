Xinguara registra a 8º morte por coronavirus, casos confirmados sobe para 205

A Secretaria Municipal da Saúde de Xinguara, informou na segunda-feira (1º) de junho, que houve mais um óbito provocado pelo novo coronavirus (covid-19).

A oitava vítima é o senhor, Cipriano Lima de Sousa, de 84 anos. Ele era diabético e hipertenso. Cipriano foi Hospitalizado na UPA de Xinguara, em seguida transferido para um Hospital Particular de Redenção, porém na segunda-feira veio a óbito.

Foram registrados dois óbitos, um que estava em análise no Lacen-PA, um senhor, de 50 anos, ocorrido no último dia 25, teve resultado positivo no sábado 30, para Coronavírus.

O outro óbito foi de Cleone da Silva Ricardo, de 35 anos, que chegou à UPA por volta das 17:30h de sábado 30, com insuficiência respiratória, e, infelizmente, não resistiu. Ele fez o teste que deu positivo para Covid-19.

Xinguara agora tem 7 óbitos provocado pela covid-19. O número de casos confirmados em Xinguara da covid-19 subiu para 205.

(Com informações de Rio Maria em Foco)