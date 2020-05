Xinguara recebe uma Unidade de Terapia Intensiva Móvel para atender paciente da COVID-19

Na última quinta-feira, 29, chegou à sede do município de Xinguara, uma UTI Móvel, contratada por locação pela secretaria de Saúde do município por um prazo de 90 dias por um valor de 25 mil reais por mês. Sem leitos para atender pacientes de alta complexidade, na Região Araguaia composta por 15 municípios, a UTI Móvel vai dar suporte para atender os pacientes da COVID-19, de Xinguara que, por ventura venha precisar ser trasladado até o HRPA – Hospital Regional Público do Araguaia de Redenção, ou para o Hospital de Campanha em Marabá.

A locação da UTI Móvel foi realizada com parte da verba destinada pelo Ministério da Saúde, para o enfrentamento do Novo Coronavírus, no município de Xinguara. A ambulância conta com todos os equipamentos necessários para receber um paciente em estado grave.

Na tarde de segunda-feira (04) a secretária de Saúde Janaína Pereira, entregou a UTI Móvel devidamente plotada e pronta para atender as demandas da Saúde pública de Xinguara.

(ASCOM-SMS)