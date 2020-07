Xinguara perde o radialista Wydson Carioca

A cidade de Xinguara, no sul do Pará, está de luto pela perda precoce do radialista Francisco Wydson Sousa Silva, (Wydson Carioca) de 51 anos. Ele morreu na manhã do último sábado (25) de julho, depois de sofrer um ataque cardíaco e ser levado às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xinguara.

Carioca passou mal na noite de sexta-feira 24, sentindo dores no abdômen, foi medicado na UPA e voltou para casa. Durante a madrugada de sábado voltou as presas para UPA, os médicos tentaram reanimá-lo, sem sucesso.

Além de comunicador, Carioca era servidor público, atuando há muitos anos como Oficial de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em Xinguara.

Francisco Wydson Sousa Silva adotou o nome artístico de Wydson Carioca ao ingressar no rádio, ainda na década de 80. O rádio e o motociclismo eram suas paixões. Na tarde da última sexta-feira, apresentou pela última vez seu programa “Show da Tarde”, na Rádio Xinguara AM 660.

(Luiz Pereira/Colaboração João Carlos Rodrigues)